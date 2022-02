Els puzles o trencaclosques són un joc tradicional que aporta múltiples beneficis perquè millora la paciència i exercita la concentració. Per als nens a més, suposa desenvolupar la motricitat fina, reconèixer formes i colors i raonar de manera abstracta, per la qual cosa suposa una activitat molt bona per a ells, i amb la qual poden iniciar-se des de molt primerenca edat, perquè existeixen en el mercat puzles adaptats a totes les edats.

El primer puzle va ser creat pel cartòleg anglès John Spilsbury en 1766. Es tractava d’un mapa fet de fusta molt fina, amb el dibuix del continent Europeu en el qual, Les fronteres dels diferents regnes estaven disseccionades per les vores amb la finalitat que els usuaris els anessin encaixant i aprenguessin geografia. Aviat el puzle va començar a fer-se molt popular entre les classes més riques de l’aristocràcia anglesa i va créixer la demanda, per la qual cosa va anar ampliant-se a diferents temàtiques, sempre això si, construïts sobre una base de fusta.

No va ser fins a principis del segle XX que es van començar a fabricar amb cartó, per a així, fer-ho extensible també entre les classes menys riques.