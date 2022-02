L’ambaixador Tribolet presenta les prioritats de la Presidència francesa a la UE en una conferència

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, acompanyada pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha presidit una conferència telemàtica per presentar les prioritats de la Presidència francesa de la Unió Europea, a càrrec de l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet. Sota el tema “Recuperació, potència i pertinença”, el programa gal té com a objectiu donar una resposta europea als principals reptes als quals ha de fer front la UE actualment.

Així, durant la seva intervenció, l’ambaixador Tribolet ha presentat els tres grans eixos que marcaran l’agenda de la Presidència francesa: una Europa més sobirana, amb un nou model de creixement econòmic i més humana.

Quant a la sobirania d’Europa, l’ambaixador ha destacat que la prioritat francesa serà reformar l’espai Schengen per millorar la política d’asil tot protegint les fronteres europees i respectant els seus valors i compromisos internacionals. França també té la intenció de treballar per una Europa més forta i capaç d’actuar en matèria de seguretat i defensa.

Tribolet ha destacat també que Europa ha d’actuar per garantir la prosperitat i l’estabilitat del seu veïnat, especialment als Balcans Occidentals, especialment en el moment actual en que les tensions no deixen de créixer. També ha mencionat la recent celebració de la Cimera UE – Unió Africana, que confirma l’establiment d’una nova aliança.

Pel que fa a la recuperació econòmica, l’ambaixador ha remarcat que cal conciliar el desenvolupament econòmic post-pandèmia, vehiculat a través dels fons “Next Generation”, amb l’ambició climàtica. En aquest sentit, França treballarà per seguir impulsant una Europa que produeixi i que sigui puntera en innovació, digitalització i tecnologia.

Abans de passar a l’últim gran eix, Tribolet ha recordat però que França prioritzarà legislar sobre dos aspectes: la regulació de les grans empreses tecnològiques, per evitar la creació de monopolis, i el discurs d’odi.

Finalment, França treballarà per una Europa més humana i per fer avançar negociacions com la proposició de directiva relativa als salaris mínims adequats a la UE o la igualtat entre homes i dones en els consells d’administració d’empreses, entre d’altres.

L’ambaixador també ha tingut unes paraules per a l’Acord d’Associació que negocia actualment Andorra, juntament amb Mònaco i San Marino, amb la UE i ha recordat que, tal com recull el programa de la presidència francesa, França buscarà fer avançar aquestes negociacions, tot i recordar que és la Comissió Europea l’encarregada d’aquest dossier.

Aquesta conferència telemàtica s’emmarca en la voluntat del Ministeri d’Afers Exteriors i de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus d’apropar les institucions de la UE a tots els actors econòmics, polítics i socials, així com a la ciutadania d’Andorra. El Consell de la UE és la institució europea composta pels diferents ministres dels Estats europeus i encarregada de proposar, modificar i adoptar la legislació. Per tant, el país en qüestió tindrà una influència directa durant el seu mandat en l’agenda i les polítiques europees.

A l’acte hi han participat una quarantena de persones, tant representants del Consell General i del sector social i econòmic del país, com ambaixadors acreditats a Andorra i altres personalitats.