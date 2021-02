Els Taure ampliareu el cercle d’amistats del 8 al 14 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Deixa’t de judicis precipitats. Hauràs de canviar d’opinió respecte a una persona que et demostrarà que pots confiar en ella. Treball: la tensió laboral pot saturar-te de tal manera que perdràs els nervis. Estàs previngut, pots evitar-ho.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

L’amor es manifesta de diferents maneres en les teves circumstàncies. Hi ha persones que desitgen apropar-se a tu, la teva energia els atrau. Amplia el teu cercle d’amistats. Treball: t’agrada fer-ho a poc a poc però segur, però aquests dies et reclamaran resultats ràpids.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’amor resol totes les diferències. És una lliçó que pots haver après i que sabràs aplicar en el moment oportú. Treball: l’eficàcia de les teves gestions et donarà bons resultats aquests dies. Ara és el moment de recollir el que has sembrat.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Et toca aparcar algunes de les teves preocupacions personals per ocupar-te de les d’un familiar en dificultats. Treball: la satisfacció professional pot ser més gran si aconsegueixes que l’ambient es relaxi. És un repte que t’alegrarà superar.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Pots passar una fantàstica setmana; l’única cosa que has de fer és rebaixar les teves exigències i deixar que els altres manifestin els seus desitjos. Treball: si alguna cosa es complica, no responsabilitzis a ningú en particular. La brega compartida es porta millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Comparteix les teves inquietuds, no mantinguis el silenci. La teva família i els teus amics volen ajudar-te, confia en ells. Treball: no comencis res aquests dies, sobretot si això comporta un esforç. Vigila amb els virus, reserva la teva energia.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En els detalls petits es troba la felicitat, tant en el que dones com en el que ofereixes. Mostra’t sensible a aquestes petites coses. Treball: trobaràs qui t’ajudi a resoldre un problema, però acostuma’t al fet que ningú et tregui de la dificultat.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

És un bon moment per liquidar velles picabaralles del passat, no ho deixis passar. Has de canviar certs hàbits, allibera’t-en, ara és l’ocasió. Treball: estar tot el dia sota pressió pot resultar excitant, però esgotador, relaxa’t.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Centra’t en el que t’uneix als altres, no en el que et separa d’ells. Les teves diferències no haurien de ser motiu d’allunyament. Treball: les teves motivacions i la teva actitud a l’hora de plantejar els teus propòsits professionals poden generar controvèrsies.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Mostrar-te comprensiu amb les motivacions dels altres no és un signe de debilitat, sinó de saviesa. Arma’t de paciència, encara que no entenguis el que passa. Treball: si tens la possibilitat d’ajudar a un amic, aquesta és una bona setmana.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El privilegi de viure a gust amb tu mateix ha de donar com resultat estar bé amb els altres. Genera pau i fes-la extensiva als que t’envolten. Treball: un compromís laboral en l’últim moment, canviarà els teus plans, gaudeix-lo.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ets responsable dels teus sentiments i encara que altres persones pretenguin imposar el seu criteri, tu ets el que té el comandament de les teves emocions. Treball: aquests dies es resol una situació que creies insalvable, i millor del que esperaves.