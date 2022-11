Els sindicats valoren convocar una mobilització coincidint amb el pont de la Puríssima

Els sindicats van anunciar la intenció de convocar mobilitzacions, tot just acabada la reunió del Consell econòmic i social sense acord entre patronal i sindicats. Tot seguit el Govern anunciava una sèrie de mesures, com ara la pujada de la graella salarial i les pensions, així com l’augment contingut dels lloguers.

Mesures que des de la plataforma sindical continuen considerant insuficients. En una trobada d’urgència aquest dimarts mateix, la plataforma va plantejar convocar la primera de les mobilitzacions i entre les dates proposades figura, en primer lloc, el 8 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima. Tot i que encara està pendent de confirmació, és la que aglutina més consens entre els integrants.

Els sindicats pretenen involucrar associacions civils, partits polítics i altres interlocutors de sectors actius de la societat. Però no seria l’única mobilització i es plantegen accions similars coincidint amb la campanya de Nadal i, per exemple, en els dies previs a l’inici de la campanya electoral.