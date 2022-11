La Grossband retrà tribut a Elton John, Whitney Houston i Donna Summer, aquest 17 de desembre

El Prat del Roure torna a ser l’emplaçament escollit per al concert tribut de la Grossband del 17 de desembre. Elton John, Whitney Houston i Donna Summer pujaran a l’escenari, de manera metafòrica, per a rememorar els seus grans èxits. Amb ells, prop d’uns setanta músics i artistes del país que esperen sorprendre, així ho explica el representant de la Grossband, Jordi Barceló: “L’Elton John sabem que sempre sorprèn quan surt a l’escenari, nosaltres esperem fer el mateix.“

Enguany, per a celebrar el cinquè aniversari, també s’inclouran una selecció de temes d’artistes com Ella Fitzgerald i Michael Jackson. Tot, amb un objectiu clar: no deixar indiferent al públic.

Les entrades ja estan a la venda a través del web d’Agenda.ad i una part dels beneficis es destinarà a l’ONG Música para vivir.