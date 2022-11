El Col·legi d’Advocats lamenta que Govern no reculli les seves aportacions sobre la llei de la professió

El Col·legi d’Advocats d’Andorra informa a través d’un comunicat que, tot i que va aprovar en les Assemblees Generals Extraordinàries del 31 de gener del 2018 i del 21 de novembre del 2019 la proposta de modificació de la Llei 48/2014, del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, finalment la modificació no incorpora la totalitat de l’opinió del Col·legi.

Segons ha manifestat el Col·legi, les modificacions que s’hi van aportar anaven dirigides a millorar la regulació de certs aspectes relacionats amb l’àmbit d’actuació i l’exercici de la professió d’advocat, els requisits d’accés a la professió, els drets i els deures dels advocats i, el procediment disciplinari.

En paraules de Sònia Baixench, degana del Col·legi d’Advocats: “En alguns aspectes, el text que actualment està en tràmit parlamentari, no correspon amb les propostes del Col·legi, motiu pel qual hem iniciat converses amb tots els grups parlamentaris per a insistir en què finalment s’aprovi el redactat proposat pel Col·legi ja que s’alinea a la tendència europea”.

Els dos punts que s’han debatut més extensament en les diferents reunions amb el Govern han estat: l’objecte de la professió que es recull en l’article 2 i l’apartat tècnic que especifica la modificació dels estatuts.

Pel que fa referència a l’àmbit d’actuació de la professió, la proposta del Col·legi precisava amb més detall les activitats que l’advocat exerceix en exclusiva, vinculades principalment amb l’assessorament, la consulta i l’elaboració d’informes jurídics, per a mitigar l’intrusisme que afecta la professió.

Addicionalment, la modificació regula la substitució d’un advocat en cas d’incapacitació i el procediment d’incapacitació i, s’agilitza el procediment disciplinari respectant les garanties de defensa i d’audiència. D’altra banda, unifica el nivell de diplomes requerits per a exercir la professió, títol de nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions en l’àmbit del dret.

La Junta del Col·legi d’Advocats lamenta que no s’hagi tingut en compte el text proposat en l’avantprojecte de Llei del Govern i que tampoc s’hagin reproduït les consideracions sobre el propi funcionament del Col·legi en relació a l’apartat tècnic que especifica que la modificació dels estatuts requereix l’acord de l’Assemblea General per majoria simple dels vots fet que, segons la Junta, dificulta que es puguin aprovar els estatuts i representa un impediment per a aprovar els estatuts actuals segons la Llei que s’aprovarà.