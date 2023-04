Els productors agrícoles i empreses turístiques, els primers a tenir el segell “Reserva de la Biosfera” a Ordino

Consell de Comú a Ordino, aquest dijous 27 d’abril (Comú d’Ordino)

Els productes agrícoles i artesanals i les empreses turístiques que tinguin la seva activitat comercial a la parròquia d’Ordino seran els primers sectors que podran sol·licitar l’obtenció del segell de la Reserva de la Biosfera. Un reconeixement en forma de distintiu al seu compromís per la bona gestió del territori i la contribució del desenvolupament sostenible de la parròquia. La iniciativa que es treballa des de la declaració de la vall per la Unesco ha estat aprovada avui en Consell de Comú, destacada en l’últim punt de l’ordre del dia.

Els dos segells tindran reconeixement internacional i serà un reclam turístic que permetrà la cooperació i l’intercanvi amb altres empreses del territori i altres reserves de la biosfera. Les empreses podran participar en les sessions informatives en relació al segell que organitzarà el Comú d’Ordino, per a la promoció de serveis i productes. De fet, les conselleries d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, i Turisme, ja treballen conjuntament amb l’Arièja i l’Alt Pirineu amb fires, esdeveniments culturals i altres àmbits de col·laboració.

La sol·licitud del segell es podrà fer al servei de Tràmits a partir del 3 de maig, quan es publiqui al BOPA. Els productors i les empreses rebran tota la documentació per a l’adhesió, a més de prendre consciència del seu rol com a actors principals de la Reserva de la Biosfera. Amb aquests segells, el Comú vol impulsar la cooperació entre les empreses que aposten per la qualitat, la modernitat, la inclusió i la sostenibilitat tot respectant l’essència de la muntanya.