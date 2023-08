Els productes que no poden faltar en el teu necesser d’estiu

Una dona en una platja amb un inflable (Pexels)

Amb l’arribada de l’agost, molta gent ha començat les tan esperades i desitjades vacances d’estiu. I, si ets de les que les fa al setembre, segur que estàs ja amb el compte enrere! És època de platja o piscina. I és ideal tenir preparat un necesser d’estiu amb els productes que no poden faltar per a aquestes ocasions.

Necesser d’estiu a prova de sol, sorra, sal i clor

Aquests són els elements que has de tenir en compte a l’hora de preparar el teu necesser. Aniràs a llocs on estaràs molt exposada al sol, i on hi haurà sorra i sal o, si és una piscina, clor. Són elements que poden danyar la teva pell o cabell, així que busca productes que t’ajudin a minimitzar els efectes que poden comportar.





Sol

Segur que ja saps el que et direm… però és molt important protegir-se del sol cada dia de l’any. Però quan anem a platges o piscines, és encara més rellevant perquè ens estem exposant moltíssim més. Usa fotoprotector sempre abans d’anar-hi, uns 30 minuts abans, per a deixar que penetri en la pell i ja estigui fent efecte quan arribis al lloc. I sobretot, aplica’l per TOT EL COS! També en tot el rostre, incloent-hi les orelles. Recorda’t també de tornar-lo a aplicar mínim cada hora.





Per al cabell

El cabell és un dels grans danyats durant l’estiu… I no només pel que pot patir amb les radiacions solars. La sorra i la sal de la platja i l’aigua de mar, o el clor de la piscina també afecten. Així que, durant aquests mesos, no pot faltar en el teu necesser d’estiu productes que donin al teu cabell les solucions necessàries.





Per bellezactiva.com