La mosca al nas

Francesc Murgadas

Fa ja uns anys, quan a les pàgines web de certs restaurants començaven a haver-hi recomanacions i crítiques gastronòmiques, bastants restauradors t’explicaven com determinada gent (ara en diríem “influencers”) els proposava intercanviar crítiques favorables, a la seva pàgina web o la del restaurant, per algun dinar o sopar per la patilla. I ho feien amb un cert aire de resignació, tot al·legant una indefensió més que evident enfront de la barra o el morro d’aquells aprofitats que sabien explotar la necessitat del ram de destacar enfront de la competència i la por a alguna insídia que els fes perdre prestigi. I, a més, era clar que ho feien des de la impunitat d’un sistema de comunicació obert que, per sort, encara no havia inventat les xarxes i que, per tant, només podia llençar el missatge als quatre vents.

Avui, tot això, probablement, ha evolucionat. Per mal. Els missatges ja s’envien a les persones que, gràcies a la intel·ligència artificial, se sap de bell antuvi que poden ser sensibles a aquella informació. I a les que, per la raó que sigui, tenen el seu correu obert a tot allò que els puguin enviar en nom de la modernitat o d’una mala entesa sensibilitat.

D’aquí que, des de fa uns mesos, hagi començat a recelar de suposades notícies – generalment redactades en forma d’alertes i amb el suport explícit d’entitats científiques o de consum de les quals mai n’havia sentit a dir res – que parlen de problemes de consum en determinats productes de certes marques comercials. Des de presència de restes metàl·liques en alguns llegums envasats a detecció de certes substàncies prohibides o tòxiques en altres productes. Sempre deixant a l’aire la sensació que aquella marca en concret, generalment associada a una cadena de supermercats, no és de fiar, i que el millor que podem fer és canviar de marca i cadena.

Una manera d’actuar que recorda molt l’estratègia de les malauradament freqüents “fake news” que tan de moda va posar l’expresident dels EUA Donald Trump i que, en el fons, no deixen de ser aquells “M’han dit què…” dels parents vells i solters de la nostra infantesa.