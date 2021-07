Els plafons turístics de la Seu d’Urgell es renoven incorporant el mapa de ‘La Seu d’Urgell, Naturalment’

Els 3 plafons turístics situats al pont de la Palanca, al Camí Ral de Cerdanya (a tocar de la rotonda del parc de Bombers) i el del Parc del Valira llueixen la nova informació ecoturística de la ciutat, ‘La Seu d’Urgell, Naturalment’.

Es tracta d’un mapa ecoturístic que recull tota la biodiversitat de la Seu d’Urgell que es pot observar passejant pels carrers de la ciutat, la nova eina turística i educativa dedicada a la natura urbana que es disposa des del passat estiu.

Així doncs, aquest mapa ecoturístic també s’ha incorporat en aquests tres plafons ja existents. El mapa dona a conèixer la biodiversitat que té la Seu d’Urgell (flora, fauna, geologia i cel nocturn) per a gaudir de la natura de la nostra ciutat, trobant una alta varietat d’ecosistemes sense sortir de la trama urbana.

Val a dir que des de fa un any aquest plànol ecoturístic ha esdevingut també una eina educativa més tant per a escoles com per a casals de lleure.

La Seu d’Urgell, Naturalment

La Seu d’Urgell, Naturalment inclou els 20 punts d’interès ecoturístic editat en 4 idiomes (català-anglès i castellà-francès).

Els turistes que visitin la Seu d’Urgell podran conèixer aquests 20 elements naturals tot passejant pels carrers. Aquests punts queden recollits en aquest mapa que indica la seva ubicació i explica quin tipus d’element natural és i les seves característiques.

A més, aquest recurs ecoturístic ofereix dos codis QR que enllacen, un al web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i l’altre, al web de Turisme Seu, on es poden trobar les fitxes de cadascun dels 20 punts d’interès ecoturístic que amplien informació.

Cal remarcar que aquest mapa dedicat a la natura urbana de la ciutat de la Seu d’Urgell se suma i es complementa amb l’exposició permanent sobre el patrimoni natural de l’Alt Urgell que des de ja fa uns anys es pot visitar a la cinquena planta de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.