L’ocupació hotelera torna a superar el 70% aquest darrer cap de setmana

L’ocupació hotelera aquest darrer cap de setmana ha tornat a superar el 70%, situant-se en un 70,74%. Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) informen que al llarg de la setmana del 19 al 25 de juliol han notat una lleugera pujada en les pernoctacions intersetmanals amb una ocupació mitjana del 56,61%.

De fet, des de la UHA remarquen que els finals de juliol i les primeres setmanes d’agost acostumen a notar l’inici de les vacances de molts dels visitants.

Pel que fa a la xifra d’establiments associats a la UHA, aquesta darrera setmana hi ha hagut un total de 56 establiments oberts, la mateixa quantitat que hi va haver durant la setmana del 12 al 18 de juliol. A més, també s’espera que aquest proper cap de setmana hi hagi una molt bona ocupació amb l’actuació de David Guetta a l’Andorra Mountain Music.