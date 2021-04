Colors per a exteriors i façanes

La façana d’una casa o l’exterior és la presentació de la teva personalitat i la de la teva família, és la primera impressió dels visitants, per tant els colors expressaran el reflex d’això. Els colors blancs o clars fan impressió de puresa, distinció i neteja. Els càlids, són acollidors i els naturals i terres, llueixen més rústics.

El lloc de residència també és una referència. Tingues en compte que unes certes zones o llocs residencials prohibeixen determinats colors, i fins i tot hi ha un únic to permès, o l’obligació de recobrir amb pedra, la qual cosa restringirà les teves decisions en l’elecció del color.

Els diferents estils arquitectònics estan acompanyats per una gamma de colors que són pròpies de la moda o l’estil. Les cases colonials per exemple, solen utilitzar parets blanques combinades amb reixes fosques i sostres de teules. Les cases mediterrànies, tonalitats grogues i terres.

I per a finalitzar, els colors recomanats per a climes càlids són frescos i clars, en canvi per a zones fredes, millors els colors càlids.

Per Tot Sant Cugat

