Joan Vinyes (Porsche GT3 CUP) campió d’Espanya de Resistència GT – C2

Una vegada el Suzuki Swift R4lly va estar situat en el lloc que li corresponia al parc tancat final d’un dantesc Ral·li Illes Canàries, Joan Vinyes va començar un altre ral·li, en aquesta ocasió, amb vehicles de característiques molt diferents per a arribar a Motorland (Alcanyís) i disputar l’última cita del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) 2020. Totes les combinacions previstes van sortir com s’esperava i Joan Vinyes, a l’hora prevista (9.00), era a les instal·lacions aragoneses disposat a pujar al Porsche GT3 – Baporo Motorsport per defensar les opcions del títol de la GT-C2, de la qual era líder, i esperar el que poguessin oferir les carreres per a fer realitat les mínimes opcions d’aconseguir el títol absolut.

Fins al moment de l’arribada de Vinyes, va ser el seu company Jaume Font qui va fer les proves pertinents en una pista molt delicada. Durant la jornada anterior la pluja va caure de manera generosa a l’escenari del meeting. Als entrenaments oficials, Font va córrer la primera sèrie mentre que a la segona el Porsche no va sortir del box. Així doncs, Vinyes a la segona carrera sortiria de l’última posició de la graella de GTs.

Podi però el títol havia d’esperar

En aquesta ocasió l’objectiu no era un altre que travessar la línia d’arribada. Font es va situar al volant del Porsche en el moment de la sortida i va realitzar el relleu inicial amb total normalitat. En la continuació Joan va seguir la mateixa línia que el seu company i al final van travessar la meta en el tercer lloc. Segons Vinyes: “Ha estat una carrera amb poca emoció en general. Hem mantingut un bon ritme encara que és possible que, si hagués estat necessari, crec que teníem la possibilitat de millorar les nostres prestacions. Amb aquesta tercera posició encara ens queda treball a fer per confirmar el títol de campió”.

El títol GT-C2 es va concretar en la segona carrera. Vinyes va iniciar la segona carrera des de l’última posició de la graella de sortida dels GT, però la remuntada va començar des de la mateixa sortida. Després de la primera volta ja estava situat en la quarta posició i amb possibilitats de sorprendre el tercer. Precisament això va passar al inici de la cinquena volta quan va aprofitar un petit forat que va deixar el seu rival directe a final de recta. El pilot andorrà va mantenir la tercera posició fins a finalitzar el seu relleu. En la continuació, Jaume Font va mantenir el ritme que els va portar fins a la segona posició del podi final de la GT-C2 i a la confirmació que el títol espanyol de Resistència se n’aniria cap a Andorra.

Segons l’opinió de Vinyes: “Ha estat un cap de setmana molt intens. A Gran Canària vaig disputar potser el ral·li més complicat de la meva vida. Després la logística per a arribar a Motorland tampoc era fàcil i va funcionar. I finalment, no hem tingut cap problema a la pista del circuit aragonès. És a dir que estic doblement satisfet pels resultats obtinguts, hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat. No podem demanar més. De cara a la pròxima temporada només espero que els calendaris en general es puguin seguir amb la normalitat a la qual estàvem acostumats”.