Àries



al 20 d’abril del 21 de marçal 20 d’abril

Us esperen moments molt bons en el sector de les amistats. És com si les persones que us coneixen us entenguessin millor i sabessin el que us fa falta per estar bé. Deixeu que us ajudin i que us donin aquella part de bon rotllo que necessiteu perquè tot rutlli. Tindreu ganes de posar-vos guapos i en sabreu, per tant, feu canvi d’imatge!



Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Seran uns dies amb moviment monetari; sembla que la cosa es presenta prou bé per recollir diners i gestionar-los de bona manera. En aquest sentit, tot serà fàcil. Ara bé, a casa tindreu alguna preocupació amb algun tema relacionat amb el pare; mireu de solucionar-ho de manera ràpida i senzilla per poder estar tranquils.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Tindreu molta terra a l’Havana, com es diu a la Garrotxa; és a dir, que estareu esplèndids explicant i dient coses que potser fugen una mica de la realitat; intenteu no ser massa exagerats perquè us podeu trobar que algú es molesti si li dieu una bola massa grossa; això sí, els farts de riure que us fareu seran espectaculars.



Cranc



al 21 de juliol

En el camp de la feina tindreu iniciativa i força d’arrencada per poder fer canvis o moviments que us poden anar bé. És important que aprofiteu aquests moments de bona energia per valorar el que esteu fent i per mirar si podeu millorar la vostra situació. L’única cosa que us pot fallar aquests dies és el tema de la comunicació amb la parella.



Lleó



al 21 d’agost

Encara que en algun moment podeu sentir que teniu canvis a la feina i que la cosa s’embolica més del que us penseu, estigueu tranquils, que la cosa no serà greu; de totes maneres, estigueu al cas dels moviments que es generen perquè el més probable és que hagueu d’intervenir en les decisions que s’hagin de prendre. Sigueu previsors.



Verge

del 24 d’agost

al 21 de setembre del 24 d’agostal 21 de setembre

Somiar costa poc i en un moment el cap pot volar de manera fàcil; de tant en tant és bo tenir aquesta experiència i va bé tenir il·lusions, però també és bo mirar si aquests somnis són bons per realitzar o si és millor tenir seny. Només us recomano que penseu dues vegades el que voleu fer abans de fer merder i després no saber parar.



Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estareu una mica mandrosos i, si us podeu estalviar fer el que sigui, us ho estalviareu. Millor que aneu amb compte, ja que hi ha temes que heu de deixar ben arreglats i, si no us espavileu, us picaran la cresta. Haureu de potenciar més el seny i la responsabilitat i estar al cas del que convé que feu a banda del que us agradi més.



Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Aquests dies podeu fer bons amics, amb la tendència que siguin persones de més edat que vosaltres i que us poden donar coneixement i experiència en molts àmbits. Estigueu atents al que us diuen i apreneu el que us poden ensenyar. Sempre va bé evolucionar per créixer, i conèixer persones interessants és la clau per poder saber més.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu dots de líders, tothom us seguirà sense demanar massa explicacions. Això està bé perquè podreu fer bones planificacions i podreu organitzar coses sense tenir gaires entrebancs. Hauríeu de mirar de ser més tolerants amb els pensaments dels altres, ja que les bases del cervell de cada persona poden tenir la seva lògica i sentit.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tindreu capacitat per veure les oportunitats que se us ofereixen; mireu d’aprofitar-les. De fet, la paciència que tindreu us donarà bones opcions i també moments de bon rotllo amb els amics. Malgrat que d’una banda tindreu ganes de deixar-vos anar i divertir-vos, de l’altra tindreu la necessitat de treballar bé i fer el que toca.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Podeu passar una mica de nervis pel fet que tot us anirà molt ràpid i no tindreu temps de reaccionar. Emocionalment tot se us remou i heu de seguir fent el que toca encara que no vulgueu o que sentiu que no podeu. El més important aquests dies és mirar de menjar bé i de descansar tot el que pugueu per estar valents i ben refets.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu contents, sembla que tot es posa bé i que, de manera fàcil, tothom us fa suport amb el que voleu aconseguir. Si podeu, aprofiteu la situació per estar millor, però cal que estigueu atents perquè hi ha persones que, per enveja i manies, intentaran posar-vos pals a les rodes. Sigueu prudents i mireu d’anar fent sense donar explicacions.