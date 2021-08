Els padrins més grans d’Encamp reben un reconeixement per la festa major

Encamp ha recuperat aquest diumenge l‘homenatge als padrins i padrines de més edat del 2020 i 2021 en el marc de la festa major.

L’acte s’ha traslladat a la sala del Comú d’Encamp per a poder respectar les mesures i protocols per a prevenir els contagis de la Covid-19. Quatre padrins entre 85 i 91 anys han rebut una plaça commemorativa per part dels membres de la comissió de festes.

Tradicionalment es duia a terme a casa dels homenatjats, però la situació sanitària no ho ha permès. Un dels padrins que ha rebut el reconeixement, Joan Guàrdia, s’ha mostrat molt agraït de com s’ha organitzat la festa i ha reconegut que l’entrega de l’homenatge ha estat molt bonica.

Per la seva banda, un dels membres de la comissió de festes d’Encamp, Marcio da Costa, ha explicat que fa anys que es fa aquesta tradició, però no sempre s’entrega al padrí més gran perquè es pot repetir diverses vegades. Perquè sigui un guardó més variat, se seleccionen padrins diferents i així es reparteix la il·lusió de rebre el guardó.