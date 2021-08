Andorra s’endú la medalla de plata en l’Europeu dels Petits Estats

No ha pogut ser. La victòria d’Irlanda contra Malta (97-66) ha deixat als tricolors sense la cirereta del pastís. Andorra necessitava que els maltesos guanyessin per 12 punts o més per aconseguir l’or, però finalment han quedat segons.

Andorra ha tancat amb tres victòries i una derrota l’Europeu dels Petits Estats, fet que li ha permès aconseguir la plata. Irlanda s’ha proclamat campiona en vèncer Malta per 97 a 66 punts.

Malgrat el regust agredolç, el seleccionador David Eudal s’ha mostrat molt satisfet del gran torneig realitzat després de tres anys sense competir.

L’expedició tornarà aquest dilluns cap al Principat amb l’alegria dels bons resultats aconseguits.