La baixada dels Raiers de Nargó s’ajorna al 21 d’agost

La Baixada dels Raiers de Nargó s’ha ajornat fins al dissabte 21 d’agost a causa de les mesures establertes pel Procicat per l’onada de calor i l’alt risc d’incendi. Així ho ha anunciat aquest dijous l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre, que ha acceptat la decisió “amb resignació”, tenint en compte que es tracta d’una activitat que es duu a terme en el medi natural.

Els organitzadors de l’esdeveniment esperen que no s’allargui l’episodi de calor per a mantenir la programació prevista i lamenten que l’ajornament pugui afectar alguns visitants que ja tenien previst assistir a la baixada de rais i havien reservat allotjament. Tanmateix, l’entitat insisteix que tothom és conscient que “cal complir amb les mesures restrictives”.

La Baixada dels Raiers de Nargó arriba enguany a la seva 32a edició coincidint amb els avenços fets per tal que aquesta tradició sigui considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Comissió de la Unesco ha informat recentment que la candidatura multinacional “El ràfting amb fusta“, presentada per Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, de la qual formen part els raiers nargonins, serà considerada per a la seva inscripció el 2022 a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Programa d’activitats

Els Raiers de Coll de Nargó començaran el dissabte 21 d’agost l’enraida a partir de les 10 del matí als Clops de Fígols, des d’on s’iniciarà la baixada, prevista per a les 12 h. L’ofrena floral a la font de la Dona del Raier, en honor a totes les dones que cuidaven la casa i la família en absència dels raiers (obra de l’artista Philippe Lavaill), es mantindrà i tindrà lloc a les 16 hores, sempre mantenint les distàncies de seguretat establertes. La construcció dels rais s’ha fet durant aquesta setmana a la plaça de l’Ajuntament nargoní.

Suspeses activitats al medi natural

L’alerta per l’onada de calor també ha obligat a suspendre les activitats nàutiques al congost de Mont-Rebei i el pantà de Canelles, així com l’accés al Montsec i els vols en ala delta. Així mateix, les activitats de barranquisme al Pallars Jussà també s’han cancel·lat, segons ha informat el president de l’Associació d’Esports d’Aventura del Sobirà, Florido Dolcet.