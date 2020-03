Durant tot el mes de març i principis d’abril, Andorra es convertirà en l’escenari on es gravarà la pel·lícula ‘Fred’, un thriller bèl·lic basat en el guió d’Agustí Franch de l’obra teatral homònima que explica les peripècies d’un matrimoni d’andorrans joves que acullen refugiats a casa seva durant la Segona Guerra Mundial.

Degut a aquestes gravacions, alguns espais gestionats pel Ministeri de Cultura i Esports, com la Casa Rull, la Casa d’Areny-Plandolit, la Casa Rossell i les esglésies de Sant Martí de la Cortinada i Sant Miquel d’Engolasters, es convertiran en algunes de les localitzacions de l’enregistrament i veuran afectat l’obertura al públic.

De manera més concreta, el Govern informa que l’escenari principal de bona part de la trama de la pel·lícula serà la Casa Rull, d’on s’utilitzaran els espais existents i se’n recrearan de nous. Per aquest motiu, l’edifici romandrà tancada al públic des d’aquesta mateixa setmana i fins al proper 8 d’abril, segons s’estableix en el pla de rodatge del film. Pel que fa l’altre espai amb afectacions al públic és la Casa d’Areny-Plandolit, que romandrà tancada un parell de dies a finals de març, les dates concretes encara pendents de programar.

Recordar que precisament ‘Fred’ va gaudir aquest passat 2019 del primer ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament atorgat per al Ministeri de Cultura i Esports. La subvenció va atorgar al film un import total de 100.000 euros. La creació d’aquest nou ajut representa l’aposta decidida cap a un sector de la indústria cultural com és la cinematogràfica amb molta activitat durant els darrers anys.