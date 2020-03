El Secretari d’Estat d’Economia, Èric Bartolomé, i el director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport, Josep Pujol, han presentat aquest dimarts el procediment d’inscripció/registre que hauran de dur a terme els propietaris dels vehicles andorrans que vulguin accedir o circular per la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona, de dilluns a divendres laborables de 7.00 a 20.00 h.

El Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats ZBE Rondes BCN obliga a tots els vehicles estrangers que desitgin accedir-hi a inscriure’s. Tots ells han de fer el tràmit d’alta, que serveix per comprovar el caràcter ambiental del seu vehicle.

Tal com ja es va acordar ara fa unes setmanes en sessió de Consell de Ministres, els propietaris de vehicles amb matrícula andorrana hauran de fer la inscripció directament al Servei de Tràmits del Govern. Així, les tarifes seran de 5,80 euros per a la inscripció al registre general. A banda, en cas de ser propietari d’un vehicle contaminant i no complir les característiques ambientals, es podran demanar autoritzacions diàries a un cost de 2,40 euros cadascuna. La data límit per inscriure’s al registre abans no s’apliquin multes als conductors és el dia 1 d’abril del 2020.

Per tant, en cas que compleixin els requisits marcats per l’AMB, els vehicles entraran positivament dins del registre i obtindran una autorització per circular per la ZBE Rondes BCN durant dos anys. En canvi, els vehicles que no compleixin els requisits, en cas de voler accedir, hauran de demanar les autoritzacions diàries, fins a un màxim de deu l’any des del moment de la inscripció.

Amb tot, cal recordar que els vehicles que no compleixin els requisits ambientals podran circular per la zona sense cap tipus de restriccions els caps de setmana, festius i laborables entre les 20.00 i les 07.00 hores. Tota la informació per a casos específics es pot consultar a https://www.zbe.barcelona/.