Beneficis de la Cervesa per a la salut

La Cervesa és sens dubte, una de les begudes alcohòliques més populars del món. Prové de la fermentació de cereals, entre ells l’ordi, i dins la seva composició hi ha a més, llevat, llúpol i altres ingredients que li atorguen sabor. Aquesta beguda, que conté potassi, zinc, ferro, calci i tianina, té moltes propietats beneficioses per a la nostra salut, això sí, sempre que es consumeixi de manera moderada i dins d’una alimentació equilibrada. Descobrim algunes de les seves moltes propietats.

La cervesa sense alcohol ajuda a conciliar el son, ja que el llúpol de la cervesa fa de sedant.

2. Redueix el colesterol “dolent” i promou nivells saludables de sucre en sang, gràcies a l’ordi.

3. Disminueix el risc de desenvolupar pedres renals a causa del seu efecte diürètic, concretament segons els estudis el risc es redueix en un 40%.

4. Enforteix els ossos pel seu alt contingut en Silici, el qual ajuda a mantenir la densitat òssia i combatre l’osteoporosi. No obstant això, un consum excessiu produeix l’efecte contrari, afeblint els ossos.

5. Beneficis per a la salut cardíaca. El consum moderat et fa menys propens a sofrir atacs cardíacs o vessaments cerebrals.

6. Conté vitamina B12, beneficiosa per al sistema nerviós, el cervell i la regeneració de cèl·lules.

7. Millora la memòria per la seva presència de Xanthohumol, que és un flavonoide que retarda la deterioració de la memòria i afavoreix la funció cognitiva.

8. Redueix l’estrès

9. Millora els símptomes de la menopausa

10. Evita l’envelliment de la pell

11. Ajuda a la digestió, evita el restrenyiment i estimula l’apetit.

La cervesa és més nutritiva per tant que altres begudes alcohòliques i comparteix gairebé les mateixes propietats que el vi. El seu consum moderat suposa la ingesta diària d’una o dues cerveses per a les dones i dues o tres per als homes.

Per Eva Remolina