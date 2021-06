Els grups de la majoria acorden prorrogar fins al 2022 l’aplicació de la taxa verda

Els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), han entrat aquest dilluns una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei 27/2008 d’impostos especials amb la voluntat que el gravamen vinculat a taxa verda per la venda d’hidrocarburs no tingui efecte fins l’1 de gener del 2022. Es tracta d’un acord unànime que cerca “el millor punt d’equilibri” entre els nombrosos beneficis que comporta aquesta taxa finalista per a la ciutadania, i les demandes del sector dels hidrocarburs.

El president del Grup Liberal, Ferran Costa, ha defensat en nom de la coalició que “som sensibles al que ens demana la ciutadania” a l’hora de treballar qualsevol llei, i per això s’han escoltat les inquietuds sorgides les darreres setmanes. Costa també ha incidit que la futura taxa verda genera uns beneficis per a la població que “superen amb escreix” el que comporta la seva aplicació, sobretot relacionats amb la mobilitat sostenible i el foment del transport públic en totes les franges d’edat i a totes les parròquies. A la vegada, “no podem anar en contra de les polítiques internacionals sobre sostenibilitat”, també perquè “són bones per a Andorra i creiem en elles”.

De fet, el projecte de llei ja plantejava una aplicació progressiva en el temps de la taxa verda, tant pel que fa als combustibles de locomoció com als de calefacció (aquests últims ja estava previst que no quedessin afectats fins al 2022). Ara aquesta gradualitat quedarà més refermada amb l’esmena presentada.

L’anunci s’ha fet aquest dilluns al matí a l’Estació Nacional d’Autobusos, amb la presència també de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. La ministra ha anunciat que, malgrat posposar el gravamen de la taxa verda fins a sis mesos, aquesta tardor ja es podrà adquirir l’abonament mensual de 30 euros per poder viatjar amb transport públic per tot el país i sense cap limitació. Suposa “trencar una important barrera” d’accés al transport públic, ja que actualment -ha posat com a exemple-, els usuaris que es desplacen habitualment al Pas de la Casa destinen prop de 2.000 euros l’any al transport, i els que ho fan a la Massana prop de 1.000.

A partir d’ara, i en qualsevol cas, es pagarà un màxim de 360 euros l’any per fer ús del transport públic d’Andorra amb els nous abonaments mensuals. En aquest sentit, Calvó ha recalcat l’esforç pressupostari que suposarà que ja estiguin disponibles a la tardor, malgrat que la taxa verda encara no serà d’aplicació.

Pel que fa a les altres dues mesures que possibilita la introducció de la taxa verda, la rebaixa del transport escolar i del transport per a joves, es posposen també fins a l’any 2022, en consonància a l’entrada en vigor del nou gravamen.

El PS aposta per què no s’incrementin els preus dels carburants fins al 2023

Per la seva banda, el grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat avui quatre esmenes al projecte de Llei de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials. Els socialdemòcrates aposten per què no s’incrementin els preus dels carburants fins al 2023 i que el finançament de la taxa de carboni fins aleshores s’assumeixi amb els actuals impostos especials. “Entenem que ni amb el gasoil de calefacció ni locomoció hauria d’haver un augment de preus almenys fins al primer de gener del 2023. Té un impacte important amb el poder adquisitiu de les empreses que fan servir la locomoció com a matèria prima en un any que encara es preveu complicat i difícil”, ha afirmat el president del grup, Pere López.

López també ha puntualitzat que el diferencial de preu que actualment hi ha entre Andorra i els països veïns és un “tema que no es pot menystenir” i ha explicat que Espanya no es planteja augmentar el preu fins al 2023 . “No ens podem permetre aquest missatge amb un producte que ha servit tant com a comparació. No ens podem permetre que circulin informacions sobre que el carburant a Andorra és més car que a alguna gasolinera propera del país veí del sud. És un dels elements que ha fet créixer l’economia al país. En un any que hauria de ser l’any de recuperació al nostre entendre no ens podem permetre això”.

Els socialdemòcrates també consideren contradictori que ara el Govern vulgui aplaçar la implementació de la taxa al 2022 i destaquen que la seva aposta sempre ha estat la de millorar el funcionament del transport públic.