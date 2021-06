El Comú d’Encamp distribueix 350 porta entrepans a escolars per reduir plàstics d’un sol ús

El Comú d’Encamp ha dut a terme diferents accions de sensibilització en motiu del Dia mundial del medi ambient, entre les quals, la distribució de 350 porta entrepans a escolars de segon i tercer cicle de la parròquia per evitar l’ús de plàstics i embolcalls d’un sol ús per als esmorzars i berenars. Divendres es van distribuir a les escoles del Pas de la Casa i avui, dilluns a les escoles d’Encamp i a l’Àrea de Jovent per part del conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú d’Encamp, André Riba, i els eco delegats de cada centre.

Una altra de les accions, en la línia de reduir la producció de residus, i per tant, l’impacte negatiu en el medi ambient de certs materials difícils de reciclar, és la distribució de 5.000 bosses de malla reutilitzables, realitzades precisament amb plàstic reciclat, per a la compra de la fruita i la verdura. Les bosses es poden obtenir als serveis de tràmits del Comú, tant a Encamp com al Pas de la Casa, i a partit d’avui dilluns 7 de maig als establiments de la parròquia que venguin aquest tipus de productes també les donaran als clients.

La commemoració del Dia mundial del medi ambient es complementa amb uns tallers de sensibilització al voltant del canvi climàtic, de la biodiversitat vegetal i del reciclatge que es duran a terme als centres educatius. Un dels tallers es va fer el passat divendres a la biblioteca del Pas de la Casa en col·laboració amb UNICEF i va anar a càrrec de Mercè Miguel Millan com a dinamitzadora.

Al 2020 a Encamp es van recollir 631 tones de paper cartró, 336 tones d’envasos, 476 tones de vidre, 37 tones d’oli i les deixalleries comunals van gestionats 641 tones de residus per reciclar o revaloritzar. Respecte el 2019 s’ha detectat un increment en la recollida d’envasos i per això les accions de sensibilització d’enguany han anat adreçades a reduir el consum d’envasos lleugers i per a un sol ús.