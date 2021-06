La reconstrucció de la piscina olímpica dels Serradells avança segons el ritme previst

Visita d’obra al Centre esportiu dels Serradells, a la zona de la piscina olímpica malmesa arran de l’incendi del novembre del 2018. Els treballs, iniciats l’1 de febrer, avancen segons el ritme previst de tal manera que es manté l’horitzó que s’enllesteixin abans de l’estiu del 2022. L’objectiu és poder utilitzar tant la piscina interior com l’exterior el període estival de l’any vinent. Ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, que avui s’ha desplaçat fins als Serradells en companyia del cònsol menor, David Astrié, i del conseller d’Esports i Joventut, Alain Cabanes.

Marsol ha assenyalat que els Serradells és un equipament fonamental per la parròquia d’Andorra la Vella, i també per a tot el país en tractar-se l’única piscina olímpica en territori andorrà.

Actualment l’estructura de l’edifici es troba sense coberta ni façana, i amb el revestiment de la piscina enderrocat. Els esforços de les darreres setmanes s’han centrat a fer els treballs de reparació i reforç de l’estructura metàl·lica que suportarà la coberta, així com els tractaments anticorrosius i de protecció del foc. Són uns treballs preliminars importants que permetran començar a recobrir la piscina olímpica aquest juliol.

La reconstrucció de la zona de la piscina olímpica suposa un repte tècnic ja que s’utilitzen estructures tècniques molt específiques i una inversió d’uns 4 milions d’euros.

Mentre no estigui operativa la piscina dels Serradells, el Comú d’Andorra la Vella garanteix a través de convenis de col·laboració a les escoles esportives i clubs de la parròquia l’ús d’altres piscines, com la dels col·legis Janer, Sant Ermengol i Lycée Comte de Foix.

L’aquaparc d’estiu, l’alternativa

L’alternativa a no poder utilitzar aquest estiu ni la piscina interior ni exterior, serà per tercer any consecutiu, l’aquaparc d’estiu que s’habilitarà a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila de dimarts a dissabte entre el 6 de juliol i el 21 d’agost. L’equipament lúdic funcionarà en torns de dues hores i tindrà l’aforament limitat respectant els protocols sanitaris.

Enguany es reforçarà la zona lúdica d’inflables per als infants més grans, i es manté la zona de jocs infantils d’aigua per als més menuts.