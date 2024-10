Els fundadors de KARABAN completen el viatge d’Andorra fins a Nairobi, en bicicleta, per una causa solidària

Una de les moltes imatges que ha deixat la caravana ciclista solidària (KARABAN)

Elena Milà i David Vilanova, els fundadors del projecte KARABAN, han completat finalment el viatge de 12.000 quilòmetres que els ha portat des d’Andorra la Vella fins a Nairobi (Kenya), pedalejant en bicicleta, per una causa solidària. La caravana va arrencar fa poc més d’un any, el 23 de setembre de 2023 des del Museu Bici Lab Andorra i ha arribat a Kibera el 6 d’octubre de 2024.

Per a l’arribada a Nairobi la caravana ha estat formada per 9 KARABAN bikers que van recórrer a cop de pedal els darrers 400 quilòmetres creuant la sabana africana fins arribar a Nairobi. A més, han comptat amb l’energia afegida dels nens i nenes de l’ONG i de tot l’equip que hi ha darrera, que van rebre a la caravana i van recórrer plegats els darrers kilòmetres fins arribar a l’objectiu: Kibera. Una rebuda molt emotiva que tanca el repte KARABAN, que va sortir en bicicleta des d’Andorra i ha arribat al cor dels suburbis de Kibera, on desenvolupa la seva tasca humanitària l’ONG Queens and Kings of Kibera.





El projecte solidari

Kings and Queens of Kibera està situada als suburbis de Kibera, als afores de Nairobi, capital de Kènia. Es tracta d’un dels suburbis més grans de l’Àfrica, on arriben a viure més d’un milió de persones en barraques de metall en un perímetre de 2,5km².

Es tracta d’una organització sense ànim de lucre iniciada l’any 2011 que dona suport a nens i nenes que viuen als carrers de Kibera o bé que es troben en situacions molt complexes. Se’ls ofereix una llar i la possibilitat d’accedir a l’escola, així com un acompanyament durant tota la seva etapa escolar i en el seu pas a la vida adulta i laboral.

L’objectiu principal de l’organització es basa en cobrir les necessitats bàsiques dels nens i nenes per a garantir-los una estabilitat durant la seva infància i per a oferir-los una educació i un futur amb més oportunitats. Se’ls proporciona l’educació com a eina per a un futur més esperançador.





La meta solidària

Ja s’ha assolit la xifra de 32.000 euros a través del patrocini de kilòmetres i de les donacions particulars. Els impulsors de la iniciativa volen agrair a totes les empreses i entitats que han sumat kilòmetres amb KARABAN, donant suport a la causa i fent que KARABAN estigui més a prop de la meta solidària, així com a tots els particulars que han donat suport, un suport que ha pres moltes formes: des de pedalar amb la caravana, passant per col·laborar en la implementació del projecte, fins a les aportacions en forma de donacions o bé en l’adquisició de productes KARABAN.

Des de KARABAN, “seguim treballant per a assolir l’objectiu de recaptacions que oferirà a l’ONG Kings and Queens of Kibera el suport necessari per a seguir realitzant la seva tasca en un àrea tan complexa com són els suburbis de Nairobi”, manifesten els seus impulsors.

L’objectiu de recaptacions és arribar a la xifra de 50.000 euros, que faria que l’ONG pugui donar suport a 22 nens i nenes durant 2 anys del projecte, oferint-los una llar, una escolarització, una alimentació equilibrada i un seguiment fins i durant la vida adulta. El cost anual per nen o nena és d’aproximadament 1.000 euros.





Vies de col·laboració

Existeixen diferents vies de col·laboració per a sumar-se al projecte KARABAN i donar suport a la causa solidària:

Donant suport mitjançant una donació i col·laborant a través de la pàgina web de KARABAN.





Comprant una fotografia impresa de la Venda solidària KARABAN.





Adquirint algun dels productes KARABAN que estan a la venda al córner KARABAN del Museu Bici Lab Andorra.





Els impulsors de KARABAN