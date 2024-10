Escaldes acollirà, de nou, la Dynafit Andorra Trail

Presentació de la Dynafit Andorra Trail (comuee)

Escaldes-Engordany acollirà, novament, la Dynafit Andorra Trail amb l’objectiu de promocionar l’activitat física i dinamitzar l’activitat econòmica de la parròquia. La 6a edició d’aquesta trail running se celebrarà de l’11 al 13 d’octubre -de divendres a diumenge- i transcorrerà tant per diferents llocs emblemàtics de la parròquia com per indrets de gran riquesa natural, com ara, la Vall del Madriu.

Es disputarà en tres etapes i es podrà dur a terme per equips de dues persones o individualment. La plaça Coprínceps serà l’epicentre de cada una de les etapes d’aquesta cursa de ressò internacional, sent el punt de sortida i d’arribada per on passaran els prop de 500 inscrits que s’esperen. En aquest sentit, la consellera d’Esports, Laura López, ha assenyalat que, per al Comú, “incentivar l’activitat física i a més acompanyar-la amb la reactivació econòmica, és un binomi perfecte”.

La Dynafit Andorra Trail donarà el tret de sortida aquest divendres 11 d’octubre amb l’etapa nocturna Engordany, la cursa més popular de les tres. Aquesta s’iniciarà a partir de les 20.00 hores i durant els 5 quilòmetres de cursa amb 260 metres de desnivell, els corredors passaran per zona interurbana tenint com a punts destacats l’església de sant Pere Màrtir, la capella de Sant Jaume d’Engordany i la capella de Sant Romà.

Dissabte 12 d’octubre tindrà lloc l’etapa La Braibal de 26 quilòmetres amb 1.890 metres de desnivell positiu, la més exigent de les tres. En aquest cas, els punts destacats del recorregut seran l’estany Blau i la tossa de Braibal. Els corredors tindran un temps màxim de set hores per a completar el recorregut.

Finalment, diumenge 13 d’octubre es disputarà l’etapa La Palomera, de 17 quilòmetres, amb 1.200 metres de desnivell positiu. En aquest cas, els participants hauran de completar la prova amb un màxim de cinc hores.

Les sortides d’ambdues proves tindran lloc a les 10.00 hores per a tots els participants (individual i equips). La cursa, a més, és la primera d’Andorra puntuable per la UTMB i també per la Multisegur copa d’Andorra i per les curses Open FEEC.

Actualment, ja hi ha prop de 500 inscrits d’11 nacionalitats diferents, incloent espanyols, francesos, portuguesos i austríacs, entre d’altres. Destaca també l’increment d’inscripcions de dones, que ja suposa gairebé un 39% del total de participants.

Les inscripcions per a la Dynafit Andorra Trail es poden fer a través de la pàgina web www.andorratrail.com.