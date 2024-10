La pluja i l’augment del cabal del riu compliquen el control del vessament de gasoil

Les proteccions per a intentar controlar el vessament de gasoil (AndorraDifusió)

Les pluges de la passada nit han fet créixer el cabal del riu i han mogut les proteccions col·locades al pont de la Tosca, a Escaldes-Engordany, per a controlar el vessament de gasoil. Bombers i les empreses de neteja han treballat durant el matí d’aquest dimarts per a tornar-les a col·locar. El cap de guàrdia de Bombers, Marc Rogé, assegura que l’actuació ha estat la de canviar “les barreres que teníem posades de contenció aquí al riu, al pont de la Tosca, degut a l’increment de cabal que hi ha hagut aquesta nit al riu, i sobretot també amb previsió d’aquestes pluges que venen els pròxims dies”.

En aquest sentit, explica que han fet “uns tubs en zona fonda per a treure l’aigua que ja està neta, i en superfície ens queda l’hidrocarbur, que hi ha una empresa que s’encarrega de fer el xuclat.” Encara continua vessant gasoil al riu, tot i que en menor mesura. Per tant, també es continua amb les tasques de recollida, segons publica AndorraDifusió. La situació està controlada, però encara no es té un calendari de finalització dels treballs, que dependrà de l’evolució del vessament.