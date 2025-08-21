Els fondistes, Irineu Esteve i Gina del Rio, s’entrenen al túnel de neu de Suècia

El Blink Festival, a Noruega, va ser el primer contacte amb la competició per als esquiadors de fons del Principat, Irineu Esteve i Gina del Rio, durant aquesta pretemporada. El rollerski està centrant la preparació dels dos fondistes de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), però l’equip ara canvia els rollers pels esquís, i ho fa amb una estada a Suècia, amb una primera parada a Noruega.
L’equip es va desplaçar aquest dimarts a terres escandinaves. La primera parada ha estat a Oslo, on els esquiadors estan realitzant tests físics. Després el grup viatjarà a Torsby (Suècia) per a entrenar en neu al túnel. Fins el 31 d’agost, tant Esteve com Del Rio entrenaran en condicions de neu i fred per a continuar amb la preparació de la temporada.
A més, també hi haurà competició. Els dies 29, 30 i 31 d’agost participaran en les competicions de rollerski de l’Alliansloppet.