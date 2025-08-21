Canvi d’accés al Centre Cultural Lauredià per la instal·lació de la façana

Les màquines per a la instal·lació de la nova façana del Centre Cultural Lauredià s’han col·locat aquesta setmana per a avançar amb els treballs. Aquesta fase de la remodelació s’allargarà fins a mitjan desembre. Durant aquest període, alguns accessos al centre es modificaran segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat. Per aquest motiu, des del Comú de Sant Julià de Lòria es demana a la ciutadania que respecti en tot moment la senyalització habilitada, per a garantir la seguretat de tothom.
A més, cal recordar que la nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat, per àmplia majoria, va escollir la proposta guanyadora, de manera que la futura imatge del Centre Cultural Lauredià respon a una decisió col·lectiva i àmpliament representativa.