Segueix tancada la carretera d’accés a Os de Civís

Un equip de geòlegs, amb el suport de drons, analitzen sobre el terreny la situació de la zona afectada per l’esllavissada a Os de Civís a resultes de les inclemències meteorològiques dels darrers dies. En tot cas, sembla descartada una obertura total al trànsit, de moment, segons ha afirmat a RTVA l’alcalde d’Os de Civís, Jordi Betriu.
Tot i el tancament de la via, es podria establir un pas alternatiu per a situacions urgents. Betriu, d’altra banda, ha confirmat que encara hi ha un grup de turistes retinguts que no han pogut sortir de la població per culpa de l’esllavissada. Pel que fa a les tasques de neteja, s’han reiniciat a primera hora del matí d’aquest dijous.