Els fondistes andorrans preparats per a les seves cites

Bella imatge d’Irineu Esteve esquiant a Ruka (FAE)

Els esquiadors andorrans de fons, Irineu Esteve, Carola Vila i Gina del Rio competeixen aquest cap de setmana. Serà la segona cita de la Copa del Món per a Esteve, i les primeres curses per a Vila i del Rio. Esteve torna a tenir cita amb la Copa del Món després de les dues carreres del passat cap de setmana a Ruka (Finlàndia). L’andorrà correrà a Gällivare (Suècia) una única cursa, aquest dissabte amb els 10km interval start free. La cursa comença a les 12 hores. Diumenge, Esteve no corre en ser la cursa per equips.

Irineu Esteve analitza així la cursa sueca: "És un circuit tècnic, divertit. Sí que és cert que farà bastant fred i la neu serà bastant lenta suposo, i llavors no serà un circuit tan ràpid com ho podria ser amb neu més ràpida. Intentarem estar al top30".





Carola Vila i Gina del Rio, a les FIS de Santa Caterina

L’equip nacional femení d’esquí de fons està preparat per a atacar les primeres curses de la temporada. Carola Vila i Gina del Rio correran el cap de setmana les curses FIS de Santa Caterina, a Itàlia.

El menú a terres italianes serà un sprint aquest dissabte, dia 2, i una 10km interval start clàssic per al diumenge, dia 3. Una vegada finalitzades aquestes primeres curses, la següent parada serà a Goms (Suïssa) del 8 al 10 de desembre, per a competir a la primera Copa d’Europa. Després, la planificació de l’equip dependrà de la neu que hi hagi a Andorra. Si n’hi ha, l’equip entrenarà a casa, i si no la idea és fer-ho als Alps.