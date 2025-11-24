Els Encants Solidaris d’hivern d’UNICEF Andorra recapten 11.969 euros per al projecte de canvi climàtic a Madagascar

Els Encants Solidaris d’Hivern 2025, celebrats del 12 al 14 de novembre a The Embassy, han tancat aquesta edició amb una recaptació total de 11.969 euros, que es destinaran íntegrament al projecte de canvi climàtic que UNICEF desenvolupa a Madagascar, una de les regions més afectades per la sequera, la desnutrició i la manca d’aigua potable segura.
L’esdeveniment, ja consolidat com una cita solidària de referència al país, ha reunit centenars de persones que han contribuït adquirint productes de segona mà donats per famílies, empreses i col·laboradors. Una iniciativa que promou la reutilització i el consum responsable, alhora que transforma cada compra en un gest solidari directe en favor de la infància més vulnerable.
En aquesta edició, els Encants han comptat també amb la participació activa de persones voluntàries inscrites a través de la plataforma Connectand, la plataforma de voluntariat corporatiu, la seva implicació ha estat clau per a garantir el bon funcionament de l’esdeveniment i posa en valor la força del voluntariat al país.
“Any rere any, els Encants demostren que la solidaritat d’Andorra és real i palpable. Cada euro recaptat es tradueix en oportunitats de vida per a infants que viuen en situacions d’extrema vulnerabilitat. Estem profundament agraïdes al conjunt del país, a les persones voluntàries i a totes les persones que han fet possible aquesta nova edició”, ha afirmat Dàmaris Castellanos, directora executiva d’UNICEF Andorra.
Els fons recollits permetran reforçar accions essencials a Madagascar, com l’accés a aigua potable segura, la lluita contra la desnutrició, la vacunació infantil i el suport a comunitats impactades per l’agreujament de la crisi climàtica i les seves conseqüències sobre la infància.