Acte de l’IAD amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones

Aquest dilluns ha tingut lloc l’esdeveniment “La teva veu compta, la teva mirada compta”, organitzat per l’Institut Andorrà de les Dones (IAD) amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones (25N). L’acte ha començat amb la projecció del curtmetratge La Foguera, que retrata amb profunditat l’impacte psicològic de la violència masclista en les víctimes i convida a reflexionar sobre les seqüeles emocionals sovint silenciades.
Tot seguit, s’ha celebrat la taula de debat “La violència de gènere: implicacions jurídiques i conseqüències socials”, amb la participació de Dolors Artuñedo, agent del grup de delictes contra les persones del Cos de Policia d’Andorra; Ivan Alís, fiscal general adjunt; i Mònica Álvarez, psicòloga del Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere del Govern d’Andorra. La sessió ha estat moderada per Montse Ronchera, anterior secretària general de l’IAD.
El debat ha abordat els reptes actuals en la prevenció, la detecció i l’acompanyament de les víctimes, així com la necessitat de reforçar els mecanismes de protecció institucional i comunitària.
Durant l’acte s’ha fet balanç de la campanya “La teva veu compta, la teva mirada compta”, impulsada durant tot l’any per l’IAD amb la col·laboració del Consell Superior de la Justícia (CSJ) i del Cos de Policia. La campanya, amb més de 199.000 visualitzacions, ha abordat temes com la responsabilitat de l’agressor, la protecció de dades, els efectes del consum de pornografia, el racisme i la xenofòbia, els micromasclismes, l’assetjament digital i els estereotips educatius, entre d’altres.
Les dades internacionals mostren la magnitud del problema: segons Nacions Unides, el 38% de les dones ha experimentat violència digital, i a la UE, una de cada deu, ha patit ciberviolència, afectant especialment persones joves, activistes i professionals de la comunicació.
A escala nacional, s’ha destacat la dada facilitada aquest dilluns,24 de novembre, per la Secretaria d’Estat: fins a l’octubre de 2025, 316 dones s’han adreçat al Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere, un 10% més que l’any anterior.
L’acte ha conclòs amb un missatge compartit: erradicar la violència masclista és una responsabilitat col·lectiva, que requereix la implicació de les institucions i també de tota la ciutadania en els gestos quotidians.