Sant Julià valora la trajectòria artística del mestre Sergi Mas

El Comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat un homenatge dedicat a Sergi Mas, figura de referència de la cultura laurediana i andorrana. L’acte ha tingut lloc aquest dilluns a la Biblioteca Comunal Universitària, en el marc d’una iniciativa destinada a reconèixer la trajectòria i el llegat de l’artista. L’homenatge ha inclòs una lectura pública de textos de Sergi Mas, impulsada conjuntament pel Comú i pels escriptors Txema Díaz-Torrent i Manel Gibert, amb la participació d’escriptors del país i la intervenció del seu fill, Roger Mas. L’activitat s’ha completat amb fragments biogràfics i lectures seleccionades de l’obra de l’artista.
En el decurs de l’acte, la família Cerqueda Sierra ha formalitzat la cessió al Comú d’un baix relleu de fusta tallada datat de 1970, Cuina de Casa de la Vall, peça encarregada originalment al Mestre Sergi Mas. El Comú ha anunciat que la peça s’integrarà en els espais públics del Centre Cultural Lauredià un cop finalitzades les obres de reconstrucció, com a gest de preservació patrimonial i de retorn de l’obra a la parròquia.
Així mateix, s’ha presentat un projecte d’embelliment de la rotonda del Pont del Solà a partir d’un altre projecte que Mas va presentar fa vint anys. La iniciativa, que s’està desenvolupant conjuntament amb el seu fill Roger Mas i l’equip comunal, ha previst la instal·lació d’un conjunt escultòric de xapa corten dedicat al Ball de la Marratxa, les lletres corpòries de ‘Sant Julià de Lòria’ i dos monòlits dedicats a les ciutats agermanades de Calonge i Sant Antoni i Monção. El projecte s’ha concebut com un espai emblemàtic que combina identitat i tradició.
Amb aquest conjunt d’accions, el Comú ha reafirmat la voluntat de reconèixer la contribució artística i cultural de Sergi Mas, així com de preservar i compartir amb la ciutadania un llegat que forma part del patrimoni col·lectiu de la parròquia i del país.