Els Encants de Sant Antoni, a Escaldes, recapten més de 4.000 euros

Escaldes-Engordany ha acollit, aquest matí de diumenge, una nova edició dels Encants de Sant Antoni. En aquesta edició, s’ha assolit una recaptació de 4.005 euros. Els diners aniran íntegrament destinats a Càritas Parroquial. L’acte ha comptat amb la subhasta i el sorteig de fins a tretze lots de productes tradicionals, entre els quals s’hi trobaven derivats del porc, com llonganisses i bulls, així com coques masegades, coques de greixons i orelletes.
Enguany, cal destacar que un d’aquests lots estava format, íntegrament, per productes dels comerços de la part històrica de la parròquia i, un altre, ha estat pensat per a poder fer escudella. Com és costum, també hi havia dos lots especials de la Candelera.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha volgut “agrair la participació de tothom” i ha posat en valor que actes tradicionals com són els Encants es mantinguin i continuïn fent parròquia.
Les butlletes es podien adquirir al preu de 5 euros als establiments col·laboradors, que enguany han estat un total de 23, dels quals 7 han ofert alguns dels seus productes i serveis per a incloure als lots. A més, també es podien comprar a l’Oficina de Turisme, a la Llar de Jubilats i al CAEE.
Un any més, l’acte ha estat conduit per Antoni Vidal i ha comptat amb l’actuació de l’Esbart Santa Anna, que ha ofert una exhibició dels balls més tradicionals. L’acte d’avui s’ha clos amb un petit aperitiu per a tots els assistents.
Enguany, a més, la celebració ha coincidit amb la jornada de portes obertes organitzada pel Comú als locals de la nova plaça de l’Església. Tothom que s’hi ha apropat han pogut els espais i conèixer de primera mà la seva distribució. La voluntat del Comú és destinar aquests dos locals a usos vinculats a la restauració, amb l’objectiu de dinamitzar i revitalitzar la zona històrica, així com d’afavorir l’activitat econòmica i social de la parròquia. En aquest sentit, la cònsol major ha remarcat que “és un pas més en el marc de tota la feina que s’està fent en aquesta zona i estem segurs que ajudarà molt a revitalitzar-la”.
Està previst que els treballs dels dos espais quedin completament enllestits a principis del mes de març. Un cop finalitzades les obres, el Comú traurà a concurs la concessió dels dos locals.