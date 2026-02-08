Cande Moreno pateix un trencament del creuat del genoll esquerre

L'esquiadora andorrana, Cande Moreno
L’esquiadora andorrana, Cande Moreno, en una imatge d’arxiu (FAE)

Cande Moreno ha patit, aquest diumenge, una caiguda durant la celebració de la prova de descens dels Jocs Olímpics de Milano-Cortina. Com a conseqüència de la caiguda, l’esquiadora andorrana s’ha trencat el lligament creuat de la cama esquerra, segons han confirmat les primeres exploracions realitzades pels serveis mèdics.

Moreno competia a la prova de descens olímpica amb el dorsal 26. La lesió s’ha produït a la recepció d’un dels salts, quan havia superat el primer intermedi (+0.19 i era 23a). De seguida, els serveis mèdics de cursa han atès a l’esquiadora, que ha estat evacuada al centre mèdic.

El seu procés de recuperació serà l’habitual en aquests casos, això són sis mesos de recuperació. La corredora, a més, també s’ha trencat el lligament intern del dit polze de la mà dreta.

