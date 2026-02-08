El CCAU impulsa un projecte educatiu de sexualitat i afectivitat amb motxilles pedagògiques als centres escolars

L’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) repartirà durant aquest mes de febrer entre bona part dels centres escolars dues motxilles pedagògiques sobre sexualitat i afectivitat adreçades a diferents etapes educatives amb l’objectiu de sensibilitzar i acompanyar infants, famílies i comunitat educativa en aquesta temàtica. La iniciativa s’emmarca en la campanya “El porno és fake” i ha sorgit amb la col·laboració del Pla Educatiu d’Entorn de l’ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
Les dues motxilles inclouen informació detallada sobre el projecte, guies didàctiques per a facilitar el treball a l’aula i a casa, i un llibre de suport adaptat a l’edat de l’alumnat. La primera motxilla s’adreça a famílies i alumnes d’i5 i incorpora el llibre Així es fa un nadó de Cristina Torrón i Anna Salvia. Aquest conte il·lustrat explica de manera clara, propera i respectuosa com es concep un nadó, abordant l’origen de la vida des de l’afecte, el respecte pel cos i la diversitat de famílies. És una eina pensada per a donar resposta a les preguntes habituals dels infants amb un llenguatge adequat i rigorós.
La segona motxilla està destinada a 5è de primària i inclou el llibre Explica-m’ho tot, de Katharina von der Gathen. Es tracta d’un llibre divulgatiu que respon de forma directa i entenedora a preguntes reals d’infants i preadolescents sobre el cos, la sexualitat, les emocions, les relacions, el consentiment i la diversitat. El seu format visual i el to respectuós el converteixen en una eina clau per a una educació sexual integral.
Ambdós llibres s’entreguen amb la voluntat de convertir-se en llibres viatgers, és a dir, que cada setmana puguin canviar d’alumne i de família, amb la intenció que els progenitors puguin compartir-ne la lectura amb els infants i afavorir així el diàleg familiar.
Aquest projecte referma el compromís de les institucions de la comarca de continuar parlant sobre l’educació afectiva i sexual, promovent-ne una mirada respectuosa, informada i adequada a cada etapa del desenvolupament.