Consells de moda per a nens

No parlem d’imposar-los cànons absurds, sinó a reforçar la seva autoestima i a ensenyar-los a cuidar-se. Una de les millors idees que pots transmetre als teus fills és que les tendències van i vénen però que cal pensar en quin planeta deixarem.

Ajuda’ls a tenir consciència de la moda sostenible i la cosmètica natural que, a més de ser millor per al nostre cos, té menor impacte ambiental. Ensenya als teus fills a conèixer el que compren, a llegir les etiquetes. Les etiquetes de la roba, a part de donar dades de com cuidar la roba, també diuen com es confeccionen.

Una altra idea important és la necessitat de valorar-se, voler-se i respectar-se a si mateixos. Ensenya’ls a estimar-se com són. La societat no ho posa fàcil, però des de casa podem dotar-los d’amor propi i actitud per a defensar-ho.

Explica’ls la importància de la naturalitat, que cada diferència els fa únics.

Ensenya’ls a reciclar les seves peces, a no dependre de la roba de temporada. Fes un joc en el qual puguin decorar roba vella. Els agradarà i aprendran a treballar amb el que tenen.

Finalment, i molt important és inculcar-los bons hàbits com: menjar saludable, importància de l’esport, cura del cabell i de la pell, protecció del sol tot l’any, rutines d’higiene i beure abundant aigua, entre altres.

Per Estasdemoda.com