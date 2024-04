“Els drets humans i la relació amb la Policia” centren la conferència del jutge per Andorra al Tribunal d’Estrasburg

Els assistents a la conferència de Pere Pastor Vilanova al despatx central de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha acollit aquest dijous al matí, a la sala d’actes del despatx central, la conferència “Els drets humans i la relació amb la Policia” a càrrec del jutge per Andorra al Tribunal Europeu de Drets Humans, Pere Pastor Vilanova. Es tracta d’una xerrada que recomanen els organismes internacionals i que el Cos organitza periòdicament en el marc del pla de formació de la institució. De fet, no és la primera vegada que el jutge Pastor la imparteix. Tant ell com Josep Casadevall, qui també va ser jutge i vicepresident del Tribunal d’Estrasburg, han ofert amb anterioritat ponències centrades en aquesta matèria.

En la conferència d’avui, Pastor Vilanova ha fet èmfasi en el paper de la Policia com a garant i defensora dels drets humans. En aquest sentit, ha exposat qüestions relacionades amb la protecció del dret a la vida, l’empatia i la cura de les víctimes, l’atenció humana i digna a les persones detingudes, l’ús de les armes en circumstàncies excepcionals, la utilització proporcional de la força, les mesures de privació de llibertat i la defensa de la igualtat i la no discriminació. Tot plegat, temes que recull la legislació i que la Policia aplica en el seu dia a dia.

Hi han assistit una seixantena de persones, entre personal policial, tècnic i administratiu, que han tingut l’oportunitat de compartir experiències i opinions amb un expert d’alt nivell.





Pere Pastor Vilanova

Pere Pastor Vilanova té una àmplia i destacada trajectòria. Ha estat director d’Interior, batlle, magistrat del Tribunal Superior de Justícia –el primer amb nacionalitat andorrana de la història d’aquest tribunal- i membre del Comitè de Bioètica del Consell d’Europa.

Des del 2015 és jutge al Tribunal Europeu de Drets Humans i, des del 2022, president de Secció. És Doctor en dret públic, professor de la Universitat de Tolosa i la seva difusió del dret andorrà en el món acadèmic ha fet que se’l distingís amb la insígnia de cavaller de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques. A més, ha publicat diversos treballs i articles jurídics sobre drets humans.