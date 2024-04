Tesi doctoral sobre la competència de cultura democràtica a l’ensenyament de Sònia Gili

Sònia Gili Moneo defensant la seva tesi doctoral (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit aquest dimecres la lectura de la tesi doctoral titulada “La competència de cultura democràtica a l’ensenyament superior”, defensada per Sònia Gili Moneo i dirigida per Mercè Gisbert i Virginia Larraz. La tesi avalua la incorporació de la competència de cultura democràtica en l’àmbit educatiu per formar ciutadans participatius. Aborda la importància de la competència de cultura democràtica en l’àmbit de l’ensenyament superior, explorant-ne la definició, implementació i desenvolupament efectiu dins de les institucions acadèmiques.

Finalment, dissenya una estratègia i un programa formatiu per a fomentar la competència de cultura democràtica entre els estudiants universitaris. El programa no està concebut exclusivament per a una universitat particular, sinó que ofereix una estratègia i orientacions que es poden aplicar qualsevol institució acadèmica d’ensenyament superior.

El tribunal de tesi ha estat format per Josep M. Duart (Universitat d’Andorra), M. Rosa Buxarrais (Universitat de Barcelona), Miquel Martínez (Universitat de Barcelona), Montserrat Alguacil (Universitat Ramon Llull) i Isabel Álvarez (Universitat Autònoma de Barcelona). La tesi ha obtingut una qualificació d’excel·lent per unanimitat.

Amb aquesta ja són 22 les persones doctorades per la Universitat d’Andorra des que es va posar en marxa el programa de Doctorat el curs 2009-2010.