La IA, l’educació i l’analítica de dades, protagonistes de l’Aula d’Estiu 2024 a l’UdA

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) ha organitzat, de cara a la segona quinzena del mes de juny, la vuitena edició de l’Aula d’Estiu, un programa de cursos d’estiu dirigit especialment a estudiants i personal de l’UdA, però obert també al públic en general. La iniciativa compta enguany amb sis formacions de curta durada que abordaran temes com la intel·ligència artificial, l’analítica de dades, l’aprenentatge col·laboratiu, la gestió de l’estrès o el pensament crític.

L’Aula d’Estiu 2024 arrencarà el 19 de juny amb una formació sobre la importància que mereix l’estadística en l’analítica de negoci, especialment quan es tracten dades de comportament de la clientela. Amb una durada de quatre hores, anirà a càrrec de Paula Rodó, professora d’estadística avançada col·laboradora del màster en Analítica de dades de l’UdA.

La segona proposta es titula “La IA al procés d’avaluació” i tindrà lloc el 20 de juny, de les 15 a les 19 hores. Serà impartida per Javi Badia, professor de tecnologia, informàtica i programació, i servirà per a introduir el professorat de tots els nivells educatius en l’ús de la intel·ligència artificial (IA) com a eina de millora del procés d’avaluació educativa.

A continuació, el 25 de juny, de les 9 a les 13 hores, tindrà lloc un seminari sobre “El riure com a motor per a la gestió de l’estrès i l’ansietat”, a càrrec de l’entrenadora emocional Rocío Martín Simón. L’objectiu de la formació és que cada participant pugui aprofundir en l’autoconeixement per a millorar la gestió dels canvis, les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com alliberar tensions i reduir la pressió i l’estrès.

La quarta formació programada també aborda l’impacte que té la intel·ligència artificial, en aquest cas en l’elaboració de treballs acadèmics, i tindrà lloc el 27 de juny. Va dirigida principalment a docents i estudiants, que aprendran a optimitzar l’eficàcia, exactitud i creativitat mitjançant la IA. El curs té una durada de quatre hores i serà impartit per Estefanía Hita, experta en tecnologia educativa, lideratge i pràctiques d’innovació educativa.

El 28 de juny serà el torn del curs titulat “Introducció a l’aprenentatge cooperatiu” i anirà a càrrec de Miguel Valero García, catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’objectiu del taller, dirigit principalment a professorat, és fer conèixer les diferents tècniques que faciliten un aprenentatge més actiu a l’aula.

Finalment, l’última proposta serà impartida el 3 de juliol, de les 9 a les 13 hores, pel doctor en Enginyeria de telecomunicacions Eloi Batlle, i va encaminada a millorar el pensament crític, la creativitat i la curiositat intel·lectual en entorns educatius a través d’activitats pràctiques i atractives.

Totes les formacions es duran a terme en format presencial a la Universitat d’Andorra i el nombre màxim d’estudiants és limitat per a garantir una atenció personalitzada. Les inscripcions es poden fer a través del formulari de preinscripció del web de l’UdA.