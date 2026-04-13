Les agrupacions d’oficines de justícia en el municipi de Ponts i el Pont de Suert ja són una realitat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, aquest dilluns, l’aprovació de la creació de dues noves agrupacions d’oficines de justícia en el municipi a la demarcació de Lleida. Es tracta de l’Agrupació número 75, amb seu al Pont de Suert, i de la 76, amb seu a Ponts. L’Agrupació del Pont de Suert inclou les oficines de justícia en el municipi —antics jutjats de pau— del Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller, corresponents al partit judicial de Tremp. Per la seva banda, la de Ponts agrupa les oficines de Ponts, la Baronia de Rialb, Bassella, Biosca, Oliana, Peramola, Sanaüja, Tiurana, Torà i Vilanova de l’Aguda, corresponents al partit judicial de Solsona.
Una agrupació d’oficines de justícia en el municipi és un grup de diverses oficines de justícia en el municipi (antics jutjats de pau) que decideixen unir-se per a disposar d’un paraigua (l’agrupació) alhora que mantenen la seva operativa pròpia i capacitat de decisió sobre els assumptes del seu municipi. El que permet l’agrupació és poder gaudir de més recursos i eficiència. Això és així perquè, un cop es constitueix l’agrupació, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica posa personal de l’Administració de justícia a la seu de l’agrupació per a prestar servei a les oficines de justícia de tots els municipis que formen l’agrupació.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, destaca la necessitat de crear aquestes agrupacions arreu del país: “Ens interessen les agrupacions per a guanyar eficiència, per a ser més pràctics i per a poder oferir un millor servei a la ciutadania”. A més, remarca que aquest model no fa perdre proximitat i reforça la figura del jutge de pau: “Ens interessa preservar la figura del jutge o jutgessa de pau a cada municipi; agrupar no vol dir perdre ni la competència ni aquesta figura”.
La figura de l’agrupació permet al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica dotar aquestes oficines de personal de l’Administració de justícia —gestors processals amb funcions de secretari i personal d’auxili judicial— amb l’objectiu de prestar un servei més especialitzat, homogeni i eficient al conjunt del territori.
Aquest model permet reforçar l’assistència tècnica als jutges i jutgesses de pau i millorar l’atenció a la ciutadania, garantint un servei més proper i amb més capacitat de resposta. Per a constituir aquestes agrupacions, els municipis han de pertànyer al mateix partit judicial i donar servei, de manera conjunta, a una població superior als 7.000 habitants, tot i que poden preveure’s excepcions.