El Govern dobla la inversió en recerca el 2026 i crea una nova modalitat d’ajut de temàtica educativa

El Govern gairebé dobla la inversió en recerca aquest 2026, que passa dels 154.000 euros el 2025, als 304.000 euros. L’anunci l’ha fet el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, que ha destacat el paper estratègic de la recerca com a motor de progrés i de transformació social. “Invertir en recerca és una decisió estratègica de país, perquè reforça la capacitat d’Andorra per a generar coneixement propi, anticipar els reptes futurs i fonamentar les polítiques públiques en evidència”, ha afirmat el ministre.
En aquest context, Baró ha anunciat també la creació d’una nova modalitat d’ajut en recerca educativa, dotada amb 15.000 euros, que s’incorpora a la convocatòria d’ajuts de temàtica andorrana. La convocatòria s’obrirà a finals del mes d’abril.
L’anunci s’ha fet en el marc de l’acte de reconeixement de la recerca nacional, amb el lliurament dels guardons R de Recerca als investigadors beneficiaris dels ajuts de tercer cicle, matrícula de doctorat, mobilitat i projectes de temàtica andorrana, així com als quatre investigadors que han obtingut el títol de doctor durant l’any 2025.
Aquesta és la primera edició d’aquest acte institucional, impulsat amb l’objectiu de reconèixer la contribució dels investigadors i investigadores al desenvolupament de la recerca. La recepció ha reunit 14 dels 16 persones reconegudes.
Pel que fa als ajuts de mobilitat, s’han concedit vuit ajuts per a facilitar la participació en congressos internacionals i estades de recerca vinculades a projectes sobre canvi climàtic i territoris de muntanya, biodiversitat i espècies invasores, etnobotànica, innovació tecnològica i social en regions de muntanya, salut global i epidemiologia, així com estudis en matèria d’energia, urbanisme i efecte illa de calor a Andorra. Aquests ajuts han permès la presentació de comunicacions científiques i la realització d’estades de recerca a Espanya, Àustria, la República Txeca i Uganda.
En la resta de modalitats, s’han atorgat vuit ajuts destinats al desenvolupament de tesis doctorals i projectes de recerca en àmbits com les humanitats i els estudis culturals, la biomedicina, la genètica, la neurociència, la química aplicada a la lluita contra el càncer, la salut mental i l’envelliment. També s’inclouen projectes de temàtica andorrana, tant en la modalitat amateur com en la genèrica, centrats en l’estudi dels trastorns mentals en persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, així com en l’anàlisi de reptes ambientals i urbans del Principat.
Finalment, durant el 2025 s’han culminat quatre tesis doctorals en àmbits com la seguretat esportiva, la sostenibilitat, la gestió del risc natural a Andorra i la neurociència, corresponents als doctors Oriol Bonell Monsonis, Juan Jesús Larrabeiti Rodriguez, Jon Apodaca Saracho i Guillem Olivé Cadena.
Amb aquesta iniciativa, el Ministeri reafirma el seu compromís amb el foment de l’ecosistema científic nacional i amb el suport a les trajectòries investigadores, contribuint a consolidar una comunitat científica activa, reconeguda i connectada amb els grans reptes del país.