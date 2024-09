Els conflictes internacionals, la crisi climàtica i els moviments migratoris centraran la reunió de l’OSCE-PA a Dublín

Logotip de l’OSCE-PA

L’OSCE-PA celebra la 22a reunió de tardor a Dublín (Irlanda) des d’aquest dimecres fins divendres 4 d’octubre. La trobada comptarà amb la delegació del Consell General en aquest organisme formada Meritxell López, Pol Bartolomé, Carles Naudi i Noemí Amador. L’edició d’enguany se centrarà en tres temàtiques d’actualitat en l’àmbit internacional.

D’una banda, es tractarà el paper que pot desenvolupar l’OSCE en els conflictes internacionals a través del diàleg, mediació i conciliació, així com, els processos de reconstrucció després dels conflictes. També es debatrà entorn el paper dels diputats en l’assoliment dels compromisos en la lluita contra el canvi climàtic. Finalment, pel que fa als moviments migratoris, s’analitzarà com millorar la coordinació migratòria en la regió dels països pertanyents a l’OSCE per a assolir fluxos migratoris sostenibles i controlats.





Reunió de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA

Abans de la reunió de tardor, s’ha previst una trobada de la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA que tindrà lloc aquest dimarts, 1 d’octubre. La reunió comptarà amb la participació dels membres de la delegació andorrana Meritxell López i Pol Bartolomé.

Al llarg de la jornada es tractarà al voltant de la dificultat de saber avui dia què és veritat i com això afecta a la societat davant l’allau d’informació actual, la multitud d’emissors i la complexitat de cercar la font original.

També està previst que Pol Bartolomé participi en un debat d’alt nivell de la University Philosophical Society del Trinity College de Dublín que se celebrarà aquest dimarts a la tarda. La xerrada porta com a títol ‘Aquesta casa no té fe en l’intervencionisme occidental’ que analitza la intervenció continuada d’Occident en la geopolítica global. Cal remarcar que pels debats organitzats per la University Philosophical Society han passat, al llarg dels darrers anys, personalitats tan rellevants com Hillary Clinton, Angela Merkel, Joe Biden, Nicola Sturgeon o Bernie Sanders, entre d’altres.