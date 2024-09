La Seu adjudica la rehabilitació de la plaça “El Rastrillo” de Castellciutat

Es millorarà el parc infantil i la plaça del Rastrillo de Castellciutat (Aj. la Seu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns l’adjudicació de les obres de rehabilitació de la plaça “El Rastrillo” de Castellciutat, a l’empresa Transports i Excavacions Meya, SL. L’import del pressupost és de 154.639,54 euros. S’ha de recordar que aquest és un projecte que té com a finalitat millorar el parc infantil i la plaça del Rastrillo per tal de dotar-hi d’un espai d’ombra que en permetí l’ús a l’estiu, ampliar els jocs per a infants, així com dotar-lo de millor enllumenat públic i fer-hi també arranjaments pel que fa a la pavimentació.

D’altra banda, l’Ajuntament urgellenc també ha aprovat de manera definitiva el projecte de col·lector de sortida de pluvials i acabaments del carrer perpendicular al carrer de Circumval·lació del subsector 1, a l’Horta del Valira, fins al riu Segre. L’import total d’aquest projecte és de 847.713,52 euros.