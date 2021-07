Els còlics en el lactant

Els còlics s’originen per culpa dels gasos que es formen quan el bebè s’empassa l’aire en el moment que s’està alletant o bé quan la llet es barreja amb els sucs gàstrics i fermenten. Els símptomes més freqüents són: plor inconsolable (més de 3 hores al dia i més de 3 dies a la setmana), dolor i distensió abdominal, restrenyiment, regurgitacions, irritabilitat i flexió de les cames sobre l’abdomen.

Gairebé el 40% dels nadons ho sofreixen en major o menor mesura, i solen començar a partir de les dues o tres setmanes de vida i finalitzen als 3 o 4 mesos d’edat, per la qual cosa cal entendre que és un procés passatger, no posar-nos nerviosos i calmar el bebè en la mesura que sigui possible. Afortunadament, existeixin moltes maneres de fer-ho:

– Donar-li un bany relaxant amb olis essencials (per exemple de taronja o de lavanda). Per a això cal barrejar unes gotetes d’oli en el seu gel habitual.

– Donar-li massatgets a la panxa amb moviments circulars.

– Agafant-lo en braços i balancejant-lo lleugerament, ja que la posició influeix molt.

– Administrar-li probiòtics com el Lactobacillus Reuteri. Aquest ajuda a disminuir la inflamació i millorar el moviment intestinal.

– Camamilla pediàtrica, de venda en farmàcies.

– Consultar al pediatre.

Per a evitar que es produeixin els còlics: