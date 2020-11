Els casos actius de Covid-19 es redueixen en prop d’un centenar

El nombre de casos actius de Covid-19 s’ha reduït en gairebé un centenar de persones en les últimes 24 hores. Concretament, hi ha 98 casos en actiu menys que ahir després que s’hagin diagnosticat 37 persones i altres 135 hagin rebut l’alta des d’ahir dilluns a la tarda, i el total de casos actius se situa en 910.

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 5.951 persones –5.093 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 76. El total de persones que han superat la malaltia ascendeix a 4.965.

D’entre els casos actius, n’hi ha 17 ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 9 a planta i 8 a l’UCI, on sis d’ells necessites ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 37 aules estan sota vigilància activa –13 total i 24 parcial– i 43 en vigilància passiva.