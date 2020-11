La Seu d’Urgell se suma de nou a La Marató de TV3 que enguany està dedicada a la Covid-19

La Seu d’Urgell torna, una edició més, a col·laborar activament amb en La Marató de TV3 que aquest any celebrarà una edició excepcional a l’estar dedicada a la Covid-19. La regidora de Solidaritat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Marian Lamolla, explica que “aquest any la Marató ens afecta més que mai a tots de forma individual i col·lectiva, el seu objectiu és recollir fons per la investigació sobre la Covid19”.

Precisament davant d’aquesta situació d’excepcionalitat sanitària que afecta arreu, les activitats populars, coordinades des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que s’organitzaven any rere any com el quinto, la rifa de l’hospital o les parades que s’instal·laven al carrer en el mateix dia de La Marató, entre d’altres, per recollir donatius per La Marató de TV3 no es podran fer per evitar contagis i aglomeracions de persones. Al respecte, Marian Lamolla manifesta que “com la majoria d’esdeveniments, aquesta Marató també ha hagut de reinventar el seu format, i que malgrat no ser la jornada lúdica i solidària a la que estàvem acostumats, no per això és menys important participar-hi, aquesta vegada ens toca a tots més que mai”.

Donatius: del 20 de novembre al 20 de gener

Per això, en aquesta edició tan especial, hi haurà ubicades unes guardioles en diferents establiments comercials de la Seu d’Urgell, des del 20 de novembre fins els 20 de gener del 2021, per tal que tothom que ho desitgi pugui fer el seu donatiu. Aquestes guardioles s’han elaborat des de l’Escola Municipal d’Art, amb materials reciclats i decorades amb dibuixos que els i les alumnes d’aquesta escola van crear amb la temàtica de les mascaretes.

La regidora de Solidaritat de l’Ajuntament urgellenc agraeix al teixit comercial de la Seu d’Urgell per la seva implicació en el format d’enguany, i a l’Escola Municipal d’Art per la seva col·laboració en la confecció de les guardioles que trobarem als establiments col·laboradors. “Estic segura que una vegada més, la Seu demostrarà el seu esperit solidari. Us animo a participar-hi”, rebla Marian Lamolla.

La Marató 2020: ‘Aquesta Marató toca a tothom’

Enguany La Marató de TV3 està dedicada a la necessitat d’avançar en la recerca de la Covid-19, sota el lema ‘Aquesta Marató toca a tothom’. La Covid-19 és una malaltia infecciosa greu causada pel SARS-CoV-2, de la família dels coronavirus. El virus pot quedar a l’aire o sobre els objectes; per tant, ens podem infectar per inhalació o per contacte.

Afecta tots els grups d’edats. Moltes persones infectades són asimptomàtiques i també contagien. Per controlar la malaltia s’han de seguir tres normes bàsiques: Distància física (1,5-2 metres), Higiene de mans i Mascareta.

La investigació és imprescindible per trobar els tractaments per curar la Covid-19 i les vacunes per prevenir-la.