Més de 160 persones participen a l’enquesta sobre el Projecte de Llei d’Economia Circular

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, han impulsat els darrers mesos un procés de participació ciutadana que ha de servir com a base per desenvolupar el Projecte de Llei d’Economia Circular. Un cop tancat el termini de participació, l’enquesta ha comptat amb un total de 168 respostes, una xifra que es valora de manera molt satisfactòria.

La iniciativa d’àmbit nacional s’ha adreçat al conjunt de la ciutadania i la fase d’informació i de recull de dades va començar el 9 de març del 2020 i va acabar el 12 d’octubre del 2020. A part de servir com a base de la futura Llei d’Economia Circular, el procés també s’ha definit per copsar les impressions de la població sobre els actuals models de consum i de reciclatge i conèixer les propostes de les persones enquestades en aquestes matèries.

L’enquesta s’ha estructurat en un total de 19 preguntes. Així, 9 preguntes són d’escala amb valoracions numèriques de l’1 al 5 per determinar el grau d’acord o de desacord amb el contingut. Un total de 6 preguntes són d’elecció múltiple entre una sèrie d’opcions i un total de 4 preguntes són preguntes obertes. El procés a més també ha comptat amb una sèrie de missatges informatius en el compte de Visc a les xarxes socials de Facebook, Instagram i Twitter.

Resultats de l’enquesta

La voluntat de l’Executiu és que el nou text legislatiu permeti una transformació dels models de producció i de consum de la ciutadania passant d’un sistema lineal de produir-consumir-llençar a un model circular que permeti una millor gestió dels recursos, una disminució de la generació dels residus, augmentant la reutilització i fomentant el reciclatge de residus a fi que les matèries reciclables entrin de nou en les cadenes productives. El canvi d’hàbits de consum de la ciutadania i la seva implicació són clau per una transició cap a la circularitat.

Una de les bases de l’economia circular és avançar cap a la prevenció de residus, és a dir evitar la seva generació innecessària. La sensibilització sobre el consum de productes d’un sol ús, i principalment els de plàstics, és un exemple clar dels residus que es poden prevenir Així, i segons les dades recollides en l’enquesta, un 75,60% dels participants estaria a favor de la prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús i també veurien positivament restringir els productes que entren al país en funció dels materials que els formen i en funció del seu ús.

De manera més concreta, els enquestats creuen que és prioritari eliminar els envasos, les bosses, les safates, la coberteria i les palletes d’un sol ús, entre d’altres productes. Per contra, aposten per l’allargament de la vida útil dels productes, per posar més mesures de prevenció en la generació de residus, per la donació i l’intercanvi de productes i per lluitar contra l’obsolescència.

Aquestes dades apuntarien que la població estaria preparada per fer front a la desaparició de certs tipus de productes, sobretot els productes de plàstic d’un sol ús. Així també estaria preparada per un altre tipus de consum allargant la vida útil dels productes. La població identifica clarament les problemàtiques més urgents: envasos, plàstics i malbaratament alimentari.

Totes aquestes conclusions també es nodriran del treball que des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat s’ha fet amb els sectors econòmics implicats i també amb els resultats d’una enquesta que es va fer a través del Centre de Recerca Sociològica (CRES).

Objectius de reciclatge alineats als europeus

De manera paral·lela a la publicació de les dades sorgides de l’enquesta, aquest dimarts al matí s’ha reunit la Comissió de Coordinació i Desenvolupament del Pla Nacional de Residus (PNR) presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i amb la presència de representants dels comuns, del ministeri de salut, representants d’associacions de defensa de la natura i dels gestors de residus d’Andorra.

En la reunió s’han tractat els principis bàsics que haurà de respectar el nou Pla Nacional de Residus que s’està treballant, ja que el vigent pla finalitza el 2020. La comissió ha acordat que el nou pla nacional de residus haurà de fixar uns objectius de reciclatge alineant-se, com a mínim, amb els objectius establerts en les directives europees del paquet d’economia circular. La prevenció de residus lligada amb un consum sostenible i responsable, i la lluita contra el malbaratament alimentari seran els programes prioritaris del nou PNR. En la reunió també s’han tractat els avenços del projecte de Llei d’Economia Circular, que anirà estretament vinculat amb el futur PNR.