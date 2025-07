Els campions mundials Loris Vergier, Loïc Bruni i Loana Lecomte comparteixen experiències amb els infants del Furious Club de Pal Arinsal

Els riders professionals interactuant amb les joves promeses (Pal Arinsal)

Pal Arinsal ha acollit aquesta tarda de dimecres una roda de premsa especial abans de la 10a edició de la Copa del Món UCI de BTT. Els riders de les WHOOP UCI MTB World Series, Loana Lecomte, Loris Vergier i Loïc Bruni, tots ells campions del món o de la general de la Copa del Món en algun moment de la seva carrera, han comparegut per a respondre a diferents preguntes abans de les respectives curses d’aquesta setmana.

Amb tot, les preguntes aquesta vegada no han anat càrrec de periodistes, sinó que han estat els joves del Furious Club de Pal Arinsal qui han pogut demanar el que han volgut als tres ciclistes de muntanya. Així, els infants han preguntat als riders coses com, què els motiva a seguir endavant malgrat les lesions o com se senten just abans d’una baixada o cursa decisiva. També han volgut saber si tenen un pla per al futur un cop acabin la seva carrera esportiva, o si han après coses en la competició que mai haurien après a l’escola, entre altres temes. La trobada ha servit perquè els joves riders s’inspirin i es motivin de cara a un futur sobre les dues rodes.

Malgrat que la majoria de les preguntes que s’han fet en la trobada han anat a càrrec dels infants, els mateixos riders també han fet preguntes als joves per a saber com han començat en el món de la bicicleta i si segueixen de prop les WHOOP UCI MTB World Series. Finalment, han pogut rebre les signatures i fer-se fotos amb els riders.