Un centenar de persones donen la benvinguda a Sant Jordi maridant cançó lírica i gastronomia en l’acte de la delegació de la Generalitat

Un centenar de persones han donat la benvinguda a Sant Jordi, aquest dijous al vespre, tot maridant cançó lírica amb gastronomia, concretament vi i formatge. Ho han fet en l’acte organitzat per la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra, en col·laboració amb el Govern d’Andorra, titulat ‘Un viatge pels sentits’. En concret, l’acció ha posat en comú cançó lírica catalana i andorrana, interpretada per la soprano Jonaina Salvador i pel pianista Jordi Barceló, amb vins i formatges també catalans i andorrans.
Així, el públic assistent ha pogut degustar un vi i un formatge triats específicament per la seva relació amb cadascuna de les cançons que han conformat el recital. L’acte ha comptat amb la dinamització de les expertes Gemma Muray i Clara Soler, de Caram Caram, que han anat guiant al públic en aquest viatge, en què han interactuat sentits com l’auditiu, el gustatiu i l’olfactiu, així com el visual, i és que el maridatge s’ha desenvolupat en un entorn privilegiat, la Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra, que aquests dies acull l’exposició ‘Referents’, de Lita Cabellut i de Maseda.
Aquest ha estat el segon any que la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra organitza una acció per Sant Jordi conjuntament amb el Govern d’Andorra. L’acte ha comptat amb la participació de la ministra d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra, Imma Tor, que ha ofert unes paraules de benvinguda als assistents.
Per la seva banda, durant la seva intervenció, la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha apuntat que “la diada de Sant Jordi ens evoca cada any la llegenda, que forma part del nostre imaginari col·lectiu; però més enllà del mite, aquesta història ens interpel·la, també, per a establir una analogia amb el present”. En aquest sentit, ha indicat que “avui, podríem dir que els dracs no prenen forma de criatura mitològica, sinó de reptes globals que afecten el conjunt de la humanitat, com ara les desigualtats persistents, els conflictes que sacsegen bastes regions i de retruc el món sencer, les crisis ambientals, els desplaçaments de persones… en definitiva, molta incertesa”.
Davant d’aquestes circumstàncies i desafiaments, ha afegit, “la figura de Sant Jordi pot entendre’s, avui, com una metàfora de compromís social i de responsabilitat compartida”. “Ja no es tracta d’un heroi històric, sinó d’una societat sencera que s’ha d’esforçar per a trobar a través de la cooperació i dels valors democràtics, la força per a fer front als dracs del nostre temps”, ha reblat, tot remarcant que “la llegenda ens mostra que la transformació va començar amb un gest decidit; els nostres temps també demanden gests valents per s fer front a la vulneració dels drets humans, per a protegir el nostre planeta i per a construir, en definitiva, comunitats més cohesionades”.